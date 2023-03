De sa nomination à sa première liste : les 40 premiers jours de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges

Pour rattraper le temps perdu, il existe désormais des plateformes où les matchs de tous les joueurs professionnels sont découpés, action par action. Tedesco et son staff ont dû depuis un mois passer des centaines heures devant les écrans, l’Allemand ayant annoncé qu’il suivait plus de cent joueurs différents. Mais son staff n’est connu officiellement que depuis la semaine passée. Il a choisi des fidèles, sa garde rapprochée. Plus de Thomas Vermaelen ou Thierry Henry pour encadrer les Diables donc.

Tedesco a vu aussi ses choix se réduire. Avec les blessures, de Doku, Thorgan Hazard ou Tielemans mais aussi avec les retraites internationales d’Alderweireld et de Mignolet qui s’ajoutent à celle d’Eden Hazard. A-t-il essayé de convaincre Alderweireld de rester ou Alderweireld a-t-il décidé d’arrêter les Diables après une discussion avec le nouveau boss? Pour l’instant, cette question reste sans réponse.

En attendant, notre nouveau stratège a donc eu 40 jours pour déposer les pièces sur l’échiquier. Ce midi, il va avancer ses premiers pions, en révélant sa première sélection.