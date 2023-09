De sa naissance à aujourd’hui, comment le prestigieux Cinquantenaire à Bruxelles a connu une histoire bien tourmentée ?

En 1888, le Grand concours international des Sciences et de l’Industrie remet le Cinquantenaire sur le devant de la scène.

Les préparatifs de cet événement se déroulent en pleine période électorale comme le raconte Jacqueline Guisset : "Les partis politiques se déchirent et la presse se déchaîne quant à son financement. Un partenariat de financements publics et privés permet la mise en place de canalisations pour l’eau et le gaz, de lignes de trams d’abord hippomobile puis électrifiés. Bruxelles s’urbanise et 1200 ouvriers travaillent jour et nuit. L’exposition est prévue début mai 1888 mais les travaux vont accumuler beaucoup de retard. Le site était dans un état catastrophique, le parc est complètement abîmé".

Elle poursuit : "À la suite de cette exposition de 1888, il y a toujours les deux palais de départ, quelques halles à l’arrière de l’hémicycle et de l’arcade qui ne sont toujours pas achevées. On attend la suite. Il y a une opposition entre le roi Léopold II et son Premier ministre Auguste Beernaert qui ne veut pas donner d’argent. On dit que l’arcade sera pour demain !" Par la suite, comme le précise l’historienne, ce seront chamailleries et désaccords politiques, peut-être une spécificité belge, avec des sièges de décisions multiples bien que moins séparés qu’aujourd’hui : "On construit, on démolit et on construit à nouveau, un peu comme dans 'les grands travaux inutiles' de la célèbre émission de la RTBF".

Pour 2030, bicentenaire de la Belgique, le site se fera de tout neuf habits : "Il y a une grande campagne de restauration car le Cinquantenaire qui sera LE Lieu des festivités" conclut Jacqueline Guisset.

