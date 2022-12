De Roulers à recordman croate : les chiffres du brillant et redoutable Ivan Perisic

La Croatie, vice-championne du monde, a battu de justesse le Japon aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 1) lundi, ralliant les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. La formation croate a usé de son expérience contre les valeureux japonais, qui ont fait jeu égal durant l'ensemble du match et auraient pu atteindre les quarts pour la première fois de leur histoire.

Ivan Perisic a, à nouveau, été décisif pour l’équipe au damier. Alors que les Japonais avaient dominé la première période, menant logiquement d’un but, l’ailier de Tottenham a relancé sa formation, catapultant le ballon de la tête dans les filets adverses. Avec dix buts, l'élément offensif de 33 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Croatie en tournois internationaux, devançant l’icône Davor Suker (9).

Le virevoltant médian, qui cumule 33 buts en 120 sélections, totalise deux réalisations de la tête, sept du pied gauche et une du pied droit. Il est par ailleurs impliqué dans dix buts en quatorze rencontres de Coupe du monde : six buts et quatre passes décisives. Depuis ses débuts en Mondial, lors de l’édition 2014 au Brésil, seuls l’Argentin Lionel Messi (12) et le Français Kylian Mbappé (11) font mieux. Il est l’unique joueur croate à avoir marqué dans trois Mondiaux.