De Rio à Eugene : le chemin parsemé d'or de Nafi Thiam

Nafi bousculée. Qu'importe. Elle rebondira à Tokyo, l'été dernier, en allant chercher un deuxième titre olympique sur l'heptathlon. Une médaille d'or compliquée tant la pression sur ses épaules était forte. Les larmes coulent, au moment de se présenter à notre micro. Des larmes de... soulagement. "Ca a été deux années difficiles, avec beaucoup de hauts et de bas. J'ai eu des problèmes physiques et mentalement j’étais pas toujours au bon endroit non plus", reconnaissait-elle avec les yeux humides et le regard dans le vide.

Ce deuxième titre olympique, Nafi a été le chercher avec les tripes. Sa première journée n'affiche pas des performances exceptionnelles et elle la termine en troisième position derrière Anouk Vetter et Noor Vidts. L'athlète du RFC sera perturbée le lendemain, lors des épreuves de la longueur et du javelot, par l'absence de son coach Roger Lespagnard, positif à un test salivaire au Covid-19. Malgré cela, Nafi répond présent alors que Vetter et Vidts, moins habituées à ce genre de pression, ne parviennent à confirmer leurs performances de la veille.

Avec cette deuxième médaille d'or olympique, la Namuroise renforce encore sa légende. Elle devient, au passage, la première sportive belge à prolonger son titre aux JO.