De retour, la polaire souffle le chaud (et le froid) sur la mode.

On ne cesse de parler de l'avènement des années 1990 et 2000 dans la mode, mais ce sont bel et bien les années 80 qui viendront nous hanter cet hiver. En cause ? Le retour de la polaire. Antithèse de la mode, cette pièce couvrante et isolante fait déjà le bonheur des mannequins, actrices, chanteuses et autres influenceuses les plus renommées au monde. Entre deux robes cut-out, une mini-jupe preppy et un total look rose, elles ont donc trouvé le moyen de se faire photographier une polaire sur le dos pour gâcher (à jamais) une saison qui s'annonçait pourtant stylée…

La polaire a été pensée pour offrir les mêmes performances que la laine : des vêtements et linge de maison chauds et confortables.

On la doit à l'entreprise Malden Mills et qui prouve, d'une manière ou d'une autre, que les vêtements en polaire sont avant tout techniques, et donc destinés à des activités de plein air comme… la randonnée. Le dictionnaire Larousse confirme : "Se dit d'une fibre émerisée, à base de polyester, utilisée pour la confection de vêtements chauds, isolants, coupe-vent, notamment pour les sports d'hiver".