De retour, la ballerine se porte aussi au masculin

Si la mode se démode, elle se dégenre aussi. Preuve en est : la ballerine fait son grand retour mais cette fois-ci, aux pieds des hommes.

On la croyait devenue totalement has been et pourtant… La ballerine qui, il y a une dizaine d’années, était à son prime revient aux pieds des hommes. En effet, Balenciaga lance la ballerine pour hommes "Léopold". Imaginée sous la direction artistique de Demna, styliste géorgien, la chaussure est disponible en trois coloris : noir, turquoise et beige. So Soir rapporte que ledit styliste s’est exprimé dans les colonnes de Madame Figaro : "Je pense que les hommes en sont venus au point où ils veulent, eux aussi, porter de la couture. […] Je voudrais, en quelque sorte, effacer l’identification de genre d’une mode qui ne serait que pour les femmes."

Celui qui désire craquer la Léopold devra débourser 750 euros et aura intérêt à mettre des chaussettes pour ballerines parce que le prix faramineux n’exclue certainement pas les odeurs désagréables.

Il est à noter que Balenciaga n’est pas la première marque à avoir l’idée de la ballerine masculine. Repetto l’avait déjà imaginée mais Audrey Morard, journaliste de So Soir, souligne que "Balenciaga a la particularité de se démarquer dans l’univers de l’unisexe."