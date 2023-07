De retour de vacances, ils découvrent des tags racistes et menaçants sur leur maison à Rixensart

C’est une bien mauvaise surprise qui attendait Rayhan et sa mère à leur retour de vacances il y a quelques jours. Des messages racistes et menaçants avaient été tagués sur la porte et le mur de leur maison à Rixensart : "Pas de bougnouls dans le BW" et "Barrez-vous, 1er AVT", AVT voulant dire "avertissement".

Rayhan et sa mère sont d’origine marocaine mais ils sont nés en Belgique. Ils n’en reviennent toujours pas de ces messages de haine qui leur ont été adressés.

"Ça nous a fait un choc parce que moi et ma mère, on est né en Belgique, explique Rayhan. J’ai grandi en Flandre où j’ai fait toute ma scolarité en flamand. Il y a cinq ans, on a emménagé en Wallonie et aujourd’hui j’étudie à Bruxelles, je suis en troisième année de droit à l’ULB. Je parle français, néerlandais, anglais, un petit peu l’arabe et l’espagnol. On n’a jamais eu de problème avec qui que ce soit ici à Rixensart. Et en cinq ans ici, on n’a jamais dû faire face au racisme comme ça, aussi crûment."