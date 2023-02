Match fou entre le PSG et Lille : l’indispensable Kylian Mbappé inscrit un doublé dont un but sensationnel (4-3)

Kylian Mbappé, touché à l’ischio et écarté des pelouses pour deux semaines, est de retour… pour le plus grand bonheur de son coach, en grande difficulté, des supporters parisiens mais aussi de tous les fans du ballon rond, tout simplement.

Monté au jeu contre le Bayern Munich (0-1) en semaine, le meilleur buteur de la récente Coupe du monde a bien failli tout changer. Sa simple présence sur le terrain, durant 30 minutes, a galvanisé ses coéquipiers qui ont multiplié les attaques alors qu’ils étaient quasi inexistants avant sa montée au jeu.

Ce dimanche, face à Lille, "Kyk’s" faisait son retour dans le onze de base de Christophe Galtier, aux côtés de Messi et Neymar. Onze petites minutes après le coup d’envoi, le gamin de Bondy se mettait déjà en évidence, rappelant à tout le monde qu’il était le véritable leader de cette équipe parisienne. Servi sur la gauche par "Ney", Mbappé s’est débarrassé de deux adversaires dans le grand rectangle, mystifiant au passage Djalo d’un petit pont avant de tromper le portier lillois (1-0, 11'). Le génie Kylian Mbappé est bel et bien de retour.

Si tout avait bien commencé pour le Paris Saint-Germain, Neymar faisant le break 6 minutes plus tard (2-0), les Parisiens sont subitement retombés dans leurs travers. Ils ont d’abord encaissé un but, puis un autre, et encore un autre… pour finalement être menés 2 buts à 3.