De retour au travail mais déjà submergé ? Ces conseils pour bien démarrer votre rentrée professionnelle

utilisée en entreprises, ainsi que lors des tâches quotidiennes et pour les études. C’est une technique d’intense concentration où l’on ne fait qu’une seule tâche dans un temps déterminé. "

Quand on a une tâche trop importante, on la coupe en morceaux pour les régler de la même manière" souligne le chroniqueur qui poursuit : "Cette technique augmente la motivation , permet de créer un jeu pour des tâches qui sont parfois désagréables et de planifier ses moments de concentration et de déconcentration".

La matrice impact effort qui permet de traiter ce qui est important et ce qui ne l’est pas.

Avec un stylo et une feuille, vous notez les tâches à effectuer sur votre journée. Vous faites un schéma assez simple avec un axe horizontal – impact, et un vertical – effort, […] On obtient quatre zones : 1. Impact élevé / effort faible 2. Impact élevé / effort important 3. Impact faible / effort faible 4. Impact faible / effort élevé.

Il faut se concentrer sur le haut de la matrice. Le n°3 je l’appelle le parking, ça peut attendre. Le n°4, je l’appelle l’indésirable ou la poubelle" explique Jean-Olivier Collinet.