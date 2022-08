De retour après sa maladie et très ému, Tarik Moukrime dit stop : "Difficile d'être au top quand on n'est pas aidé"

C’est avec une émotion non dissimulée que Tarik Moukrime a annoncé mettre un terme à sa carrière ce lundi à Münich après les séries du 1500m des championnats européens d’athlétisme. Douzième de la première des deux séries, le Verviétois n’est pas parvenu à se qualifier pour la finale, contrairement à son équipier Ismaël Debjani.

Mais le résultat sportif passe en second plan quand on connaît l’histoire de cet athlète, victime d’un cancer des testicules en 2014 quelques mois après la finale obtenue aux championnats d’Europe de Zürich. Huit ans plus tard, Moukrime avait donc mis un point d’honneur à revenir au plus haut niveau en se qualifiant à nouveau pour des championnats d’Europe.

"J’ai ressenti énormément d’émotion quand je suis entré dans le stade. Je pensais être dans un rêve", explique-t-il au micro de David Bertrand après des années difficiles où il travaillait entre autres dans la boucherie familiale la journée et s’entraînait le soir.

Très ému, l’athlète de 30 ans a d’ailleurs évoqué ses difficultés et les sacrifices réalisés pour être présent à Münich.

"C’est difficile d’être au top quand on n’est pas aidé. Ma préparation aurait pû être meilleure, j’aurais pu faire des stages pour mieux me préparer mais financièrement c’était difficile", poursuit-il la gorge nouée par l’émotion.

"Ce qu’il faut retenir c’est que malgré les difficultés dans la vie, quand on a un rêve, il faut le protéger. Il faut continuer à y croire, même si les autres vous abandonnent. Quand on a le feu qui est en nous, il ne faut pas lâcher…", ajoute le Verviétois avant d’annoncer sa fin de carrière.

"Je pense qu’il fallait que je sois en finale pour espérer avoir une aide (financière). Je pense donc que c’était la fin de ma carrière, il va falloir mettre un stop. J’ai sacrifié une grande partie de ma vie et maintenant il faut que je mette ça de côté et que je profite de la vie", conclut-il, submergé par l’émotion.