De remplaçant en D2 néerlandaise à titulaire au Mondial en 18 mois, le parcours dingue d’Andries Noppert, le gardien des Pays-Bas

Grâce à ses belles prestations, Noppert donne envie à la direction de GAE de la prolonger mais le club perd son coach, Kees van Wonderen, qui file à Heerenveen. Tout content de son ancien gardien, le coach emmène Noppert dans ses bagages dans le nord du pays. Dans son club formateur, le gardien de 2m03 continue sur sa lancée et attire le regard du staff de Louis Van Gaal.

Le sélectionneur néerlandais a finalement été convaincu par les prestations du géant, ce qui n’était pas du tout le cas des autres candidats pour défendre les perches des Oranje. En septembre, après l’avoir sélectionné pour la première fois, Van Gaal avait répondu, non sans ironie, concernant la présence de Noppert dans l’équipe : "Je l’ai sélectionné pour arrêter des ballons. C’est un gardien de but, et son rôle c’est d’arrêter des ballons."

Face au Sénégal, pour l’ouverture de la Coupe du monde, Noppert a, cette fois, eu droit à une titularisation, une première pour lui, donc. Deuxième joueur néerlandais à faire ses débuts en Coupe du monde avec la sélection, il n’a pas déçu. Un début "spécial" selon le principal intéressé qui s’est notamment montré décisif sur une belle frappe de Pape Gueye. Avec une victoire et une clean-sheet pour sa première sous le maillot de l’équipe nationale, Noppert a défié toutes les prédictions le concernant, même les plus optimistes. Et dire que sa famille lui avait conseillé de prendre sa retraite.