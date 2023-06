De quoi ensoleiller votre vendredi soir avec le festival "J’veux du Soleil" !

Bienvenue au festival "J’veux du Soleil" ! Une initiative lancée en 2005 par des jeunes passionnés et ambitieux de la Maison des Jeunes "Carpe Diem". Cette année, pour la 18e édition, ils nous reviennent, comme à leur habitude, avec une programmation qui ne manque pas de diversité !

Entre groupes amateurs, semi-amateurs et artistes professionnels, on compte par exemple Danitsa, ayant notamment remporté le prix de la meilleure prestation francophone aux Swiss Music Awards en 2018. Mais vous pourrez également découvrir les Jamaïcan Jazz Orchestra, Daddy Cookiz, La Jungle, PLDG, Faisal, Gros Coeur et Bothlane.

Au "J’veux du Soleil", on consomme local et on paie au chapeau, c’est-à-dire que chacun y dépose le montant qu’il souhaite pour accéder au festival ! Belle initiative n’est-ce pas ?

Rendez-vous à Comines-Warneton (Hainaut) le 23 juin à partir de 17h00 !

Retrouvez toutes les informations sur le site du Festival "J’veux du Soleil".