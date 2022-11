Ce jeudi, l’Assemblée nationale française devait s’emparer du débat sur l’interdiction de la corrida. Le parti "La France insoumise" a finalement décidé de retirer le texte face à "l’obstruction" (824 amendements avaient été déposés) des opposants au texte. Depuis plusieurs semaines, le débat faisait rage outre-Quiévrain. A cette occasion, nous nous posons la question suivante : de quels droits disposent les animaux ?

La Belgique a modifié le statut des animaux il y a deux ans, et c’est une petite révolution. En février 2020, peu avant la pandémie de Covid, le Code civil a été modifié. Désormais, le caractère "sensible" des animaux est reconnu. A côté de la catégorie "personne" et celle des "biens et immeuble", une nouvelle catégorie a été créé : les animaux.

Que signifie ce changement de Code civil pour les animaux ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.