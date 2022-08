De quel animal a été inspiré le célèbre Pokémon "Pikachu" ?

Souvenir d’enfance, on rebascule dans l’univers des Pokémon et plus spécifiquement de l’incontournable Pikachu. Notre chroniqueur Kristofer nous dévoile son origine dans Le 8/9 continue...

Créée par Satoshi Tajiri, cette célèbre créature jaune ressemblerait à un animal bien précis. Lequel ? L’histoire débute en 1996, quand le créateur a décidé de développer le projet Pokémon au Japon.

Avec 30 espèces différentes dans le monde, c'est le pika qui a inspiré le célèbre Pikachu. Il ressemble à un gros hamster et n’est à la base pas du tout jaune. Les pikas, qui font partie de la famille des lapins et lièvres, sont tous différents, et on peut en trouver au Canada, en Alaska et en Asie Centrale. La triste nouvelle est que cette espèce est menacée à cause du changement climatique.