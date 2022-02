De puissantes explosions entendues cette nuit dans le centre de Kiev

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a lui indiqué que trois personnes avaient été blessées, dont une grièvement, par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale.

Sur une photo publiée par Vitali Klitschko, deux pompiers étaient à pied d’œuvre devant un immeuble fumant et fortement endommagé.

La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie

Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé ces tirs de missiles. "Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur son compte Twitter.

L’assaut est redouté

La progression des forces russes fait redouter un assaut et la multiplication d’attaques ciblées sur la capitale et sur des installations stratégiques et gouvernementales.

La veille, l’aéroport militaire d’Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, a été la cible d’une attaque de forces aéroportées russes arrivées en hélicoptères et qui ont affronté des unités de l’armée ukrainienne.

L’aéroport de Gostomel se trouve immédiatement à la limite nord de Kiev, et les combats qui s’y sont déroulés étaient les plus proches de la capitale au premier jour de l’attaque russe.