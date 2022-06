De Pompéi à Mariemont, les fresques de Boscoreale sont de retour après une longue restauration

Depuis ce week-end, après trois années de restauration, les fresques de Boscoreale sont de retour au Musée royal de Mariemont à Morlanwez.

D’auteur inconnu et datés du milieu du 1er siècle av. J.-C, ces chefs-d’œuvre de la peinture romaine antique proviennent d’une luxueuse villa de campagne découverte à Boscoreale, non loin du Vésuve et de Pompéi. "L’éruption du Vésuve a permis la préservation de ces vestiges archéologiques. Elles ont été ensevelies sur des mètres de cendres ce qui a garanti une certaine protection. Elles ont été découvertes au 19e siècle", explique Alice Herman, porte-parole du musée.

En 1903, les fresques sont rachetées par Raoul Warocqué, célèbre homme d’affaires et collectionneur de Morlanwez. Grâce à lui, le Musée de Mariemont détient le deuxième plus grand ensemble de fresques de Boscoreale.

Très colorées, ces œuvres picturales contiennent de nombreuses références à l’Antiquité mais aussi à l’architecture italienne. Elles sont dessinées en trompe-l’œil.