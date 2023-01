De plus en plus nuageux ce mardi avec un peu de pluie l’après-midi

Le ciel sera souvent bien dégagé en début de matinée, et puis les nuages seront de plus en plus nombreux au fil des heures. Du brouillard pourra réduire la visibilité en Ardenne et des plaques de verglas peuvent aussi rendre les chaussées glissantes par endroits, prudence si vous prenez le volant. Après quelques gelées dans les régions du sud-est, les températures deviendront positives partout d’ici la fin de matinée et on attend de 1 à 7°C en allant des hauteurs vers le bord de mer.