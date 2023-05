De plus en plus de plateformes retirent leurs propres séries et films de leur catalogue : on vous explique

Fin 2022, le service de streaming annonçait avoir perdu plus de 2,4 millions d'abonnés, et récemment, il enregistrait une nouvelle perte de 4 millions d'abonnés rien que sur la première partie de 2023, comme l'ont révélé nos confrères des Numériques. Il faut savoir que depuis quelques mois, Disney+ est en phase de restructuration. Bob Iger, qui a fait son retour en tant que PDG de The Walt Disney Company, a décidé de complètement changer de méthode après les chiffres décevants et les échecs de l'ancien directeur. Bob Chapek, qui était réputé pour tout miser sur le streaming à outrance et a même été accusé d'avoir menti sur les chiffres qu'engendraient la plateforme, selon Le Figaro. Les résultats sont encourageants mais comme le montre cette perte d'abonnés, ce n'est pas encore suffisant.

C'est pour cette raison que Christine McCarthy, la directrice financière du groupe Disney, a révélé la semaine dernière lors d'une conférence que l'entreprise allait "retirer un certain nombre de contenus de sa plateforme", vu que le streaming leur coûte très cher, comme l'explique The Hollywood Reporter. En ce faisant, ils souhaitent étant d'éviter d'encombrer le catalogue avec les séries et films qui n'ont pas bien marché et qui sont peu regardés, car ils occupent trop de place. Les dirigeants de Disney estiment être suffisamment préparés aux conséquences du retrait de leurs productions et s'attendent à observer une baisse de valeur du contenu allant de 1,5 à 1,8 milliards de dollars, ce qui leur coûtera quand même moins cher que de payer pour garder des contenus qui n'intéressent pas leurs abonnés.

Dans la liste, on retrouve : "Pistol" (la série basée sur les Sex Pistols), "Y, le dernier homme", "Willow", "Turner & Hooch", "Le Mystérieux Cercle Benedict", "Artemis Fowl" (film qui a coûté 125 millions de dollars), "Stargirl" et bien d'autres encore. Bien sûr, la plupart des productions Marvel et les grands classiques Disney ne bougeront pas du catalogue.

Ces déclarations concernent avant tout le catalogue américain. Reste donc à voir si les séries vont aussi disparaître pour tous les pays où Disney+ est disponible. On ne sait pas si le contenu qui aura disparu sera vendu à d'autres plateformes.