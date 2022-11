De plus en plus de personnes vivent avec le Sida sans être diagnostiquées : "C'est un risque pour la santé publique"

Les scientifiques sont néanmoins inquiets quant au sous-diagnostic de la maladie : "Ce n’est pas bon pour les individus, car ils ont plus de risques de développer une forme grave de la maladie et même plus de risques de décès. C’est aussi un risque en termes de santé publique car les personnes séropositives non traitées peuvent sans le savoir transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels" réagit Andrea Ammon, directrice de l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Dans l'Union Européenne, une personne sur huit vivant avec le VIH n'est toujours pas diagnostiquée.

Cela nous éloigne de notre objectif de mettre fin au Sida en 2030

"La stigmatisation persistante et généralisée autour du VIH dissuade les gens de se faire dépister et nous éloigne dangereusement de notre objectif de mettre fin au Sida en 2030" déclare Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

Le rapport demande le déploiement de nouvelles stratégies pour améliorer le dépistage précoce, rappelant qu'il s'agit d'un défi majeur pour la santé publique.