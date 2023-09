De plus en plus de P.V. rédigés par des agents constatateurs en province de Luxembourg

Depuis septembre 2023, une formation est dispensée au centre provincial de formation de Bastogne pour renforcer la détection de certaines infractions. La formation de base dure 5 jours et peut être complétée par un second volet de 64 heures permettant de constater des infractions relatives à l’environnement. "On va retrouver un certain nombre d’infractions comme les infractions routières d’arrêt et de stationnement, les abandons de déchets, les jets de mégots, le tapage nocturne… L’un des objectifs, c’est de décharger les policiers et le parquet de certaines infractions qui alourdissent le système et ainsi les traiter plus rapidement par une justice, je dirais, plus administrative", explique Xavier Leclere, le fonctionnaire sanctionnateur provincial.

Agents communaux, provinciaux ou encore demandeurs d’emploi : tout le monde peut devenir agent constatateur. Thomas, par exemple, est un ancien agent de sécurité. Il travaille aujourd’hui pour la Commune d’Aubange et espère, grâce à cette formation, évoluer. "J’ai toujours été attiré par le bien-être du citoyen, l’environnement et la sécurité. J’ai beaucoup de respect pour la police, aussi. C’est quelque chose qui m’attire", explique-t-il.

Un nombre de P.V. qui augmente

En 2022, 3248 P.V. ont été rédigés par la cinquantaine d’agents constatateurs en fonction sur le territoire de la province de Luxembourg. Un nombre qui a doublé depuis 2019 et qui risque encore d’augmenter. "Non pas parce que les Luxembourgeois commettent de plus en plus d’infractions, mais tout simplement parce qu’on se donne les moyens sur le terrain pour constater les faits délictueux", termine Coralie Bonnet, députée provinciale en charge du service.