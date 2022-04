De plus en plus de nouveaux emplois créés servent à remplacer les travailleurs malades

Coté chiffres, 114.000 salariés et salariées du privé étaient en incapacité primaire et 129.000 en invalidité, soit 243.000 personnes en tout, c’est-à-dire 9% de l’ensemble des salariés du privé indemnisés par une mutuelle en 2019. Leur nombre a augmenté de 90% entre 2005 et 2019 (+116.000).

"Le secteur social et santé représentait à lui seul plus de 25% des situations d’incapacité et d’invalidité en 2019, alors qu’il représentait 16% de l’emploi", précise Philippe Defeyt. Et l’on peut supposer que l’épidémie Covid-19 a accéléré la tendance en 2020 et 2021.