De plus en plus de loups identifiés en 2022 en Wallonie, une tendance qui ne va pas s’arrêter

Le réseau Loup wallon a fait le bilan de l’année 2022. Davantage de loups ont été identifiés sur le territoire wallon cette année. Une tendance qui va continuer avec l’installation d’un nouveau couple dans l’est du pays. Plus de loups signifie aussi davantage d’attaques sur les moutons principalement. Mais la Région continue de conseiller, indemniser et aider financièrement les éleveurs à se protéger.

Neuf à dix loups sont installés de façon permanente en Wallonie. Dans les Hautes Fagnes, la seconde portée de Maxima et Akela comprend 5 louveteaux cette année. Trois des quatre jeunes nés l’année dernière ont quitté la meute à la recherche d’un nouveau territoire. L’une d’entre eux n’a d’ailleurs pas été très loin puisqu’elle a rejoint le loup déjà installé dans la zone de Butchenbach-Bullange pour former un second couple en Wallonie.