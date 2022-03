De plus en plus de logements sur l’ancien domaine universitaire du Val Benoît

C’est la semaine du "marché international des promoteurs immobiliers", sur la Côte d’Azur, et c’est toujours le rendez-vous annuel incontournable pour les développeurs, les investisseurs, les décideurs et gestionnaires publics. Les annonces de projet se succèdent à rythme soutenu. Quelques jours après avoir dévoilé le changement d’affection de l’ex-institut de chimie, qu’un acheteur pourrait reconvertir en zone d’habitat, l’agence de développement territorial a décidé, lors d’un tout récent conseil d’administration, de lancer la procédure de sélection d’un opérateur chargé de construire du neuf sur le site : des bâtiments de quatre étages ou plus, en deux zones, avec au total plus de cent cinquante appartements de deux, trois, voire quatre chambres. Une superficie résidentielle hors sol de plus d’un hectare et demi. De quoi accueillir une clientèle qui ne soit pas nécessairement des jeunes urbains professionnels à la recherche d’un hébergement temporaire, comme dans l’ex-institut de mécanique, mais plutôt de contribuer à une sorte de mixité sociale, et d’assurer, par une présence permanente, jours et nuits, une sécurisation globale du Val Benoit. Lancement des opérations à l’automne…