De plus en plus de jeunes pratiquent une activité sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles

Une étude fait le point, à la fois quantitativement et qualitativement, sur l’état des pratiques et attentes sportives au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en comparant avec les données d’études précédentes (1991 et 2006). Ce qui a permis de constater une évolution positive de la pratique sportive des enfants et adolescents : 76% des 6-18 ans pratiquent une activité sportive, soit 10% de plus qu’en 1991, et 6% de plus qu’en 2006.

Alexandre Mouton, professeur à l’ULiège, détaille ces résultats, afin de pouvoir les comparer aux recommandations internationales pour les jeunes, soit une heure d’activité physique par jour : "ils sont 22% à pratiquer au moins deux heures d’activité par semaine, 35% entre 2 et 5 heures, et 21% plus de 5 heures. Donc on est dans la bonne direction, mais ça ne veut pas forcément dire que tous les jeunes pratiquent une activité physique suffisante." L’étude remarque aussi que le temps d’écran dépasse celui des activités sportives très tôt, vers 6-7 ans pour les non-sportifs, et 10-11 ans chez les sportifs. Les loisirs impliquant un écran (TV, jeux vidéo, smartphone, etc.) sont les plus plébiscités parmi les jeunes.

Autre point intéressant en termes d’évolution : la pratique sportive est désormais plus précoce, montre une chute durant l’adolescence, puis remonte à des niveaux plus élevés que lors des études précédentes, vers 16-18 ans.