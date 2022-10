De plus en plus de jeunes n’ont pas leur permis de conduire : qui sont-ils ? Est-ce un frein à l’emploi ?

A 31 ans, Anne-Sophie, se déplace aussi à vélo ou en transport en commun. Comme Anatole, cette réceptionniste n’a jamais trouvé utile d’avoir un permis : "J’ai la chance d’avoir un mari qui, lui, a son permis pour les choses urgentes ou en tout cas pour les vacances. Mais le reste du temps, moi j’habite Bruxelles, j’ai toujours habité Bruxelles, je travaille à Bruxelles. Et même quand j’ai travaillé à Zaventem, ce n’était pas un problème. Le réseau bus fonctionnait bien. D’ailleurs, je pense qu’on est même plus embêté en voiture. Je suis persuadée que je mettrais plus de temps qu’à vélo ou en bus."

Et quand on lui demande si tous les jeunes de sa génération pensent la même chose, elle répond : "J’ai quand même vu la différence. J’ai fait une partie de ma scolarité en humanité à Rixensart, donc en dehors de Bruxelles. Et là, c’était moins bien desservi en transports en commun. Et en fait, ces gens-là, ils ont finalement passé le permis beaucoup plus rapidement que mes amis bruxellois où ce n’était pas du tout l’urgence."