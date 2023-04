De plus en plus de commerces refusent le paiement en cash

Le ministre fédéral de l'économie veut obliger tous les commerces à accepter les paiements en cash. Pierre-Yves Dermagne l'a affirmé jeudi à la Chambre. Cela vous est peut-être déjà arrivé, vous sortez un billet ou une pièce pour payer dans un magasin et là on vous explique que l’établissement ne prend que les paiements électroniques. Ces derniers sont devenus monnaie courante depuis la crise du Covid à tel point que de plus en plus de magasins ou restaurants refusent purement et simplement le paiement en cash. "Je ne sais pas s’il existe des chiffres précis mais en tout cas on reçoit de plus en plus des plaintes concernant le refus de paiement en cash", explique Morgane Kubicki de l’association "Financité", qui agit pour une finance éthique.

La pratique agace en tout cas certains consommateurs. Récemment, un expatrié en poste à Bruxelles s’en est ému sur Facebook tout en dénonçant une pratique qui devenait fréquente chez nous. Pourtant, refuser le cash n’est pas autorisé par la loi.

Une question de sécurité

Thomas travaille pour un restaurant dans le centre-ville de Bruxelles. Dès la porte d’entrée les clients sont prévenus : "Only Card/paiement par cartes seulement". "On l’a surtout introduit en période Covid pour éviter les problèmes liés à la manipulation. ON a trouvé cela pratique au final. Aujourd’hui, on le fait surtout pour des raisons de sécurité. Comme il n’y a pas de cash, on ne peut rien voler, rien braquer". Une raison compréhensible confirmée par Morgane de Financité : "Beaucoup de commerces agissent ainsi aujourd’hui car ils n’ont plus d’endroits où déposer l’argent par la suite étant donné que les distributeurs de billets avec une fonction de dépôt disparaissent". Même si le restaurant de Thomas accepte le cash si le client insiste vraiment, de nombreux commerces ou certaines machines électroniques pour payer un parking le refuse catégoriquement.

Cela pose un problème en termes d’inclusion financière

C’est pourtant interdit par la loi à quelques exceptions près. "Les pièces et les billets ont cours légal dans l’Eurosystème", rappelle Morgane Kibecki, "on n’a donc pas le droit de les refuser". Oui mais voilà, il n’existe pas de sanction pour les commerces qui refusent le cash. Alors que la loi sanctionne les établissements qui refusent le paiement électronique, elle ne fait pas de même pour ceux qui refusent le cash. "Cela pose aussi un problème d’inclusion financière", explique Morgane Kibecki : "On peut comprendre que pour les commerces il y a une question de sécurité et que la gestion est simplifiée sans le cash mais il faut comprendre qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas le moyen de payer par carte, certaines personnes n’ont pas de compte et puis il y a gens aussi pour qui c’est beaucoup plus simple de gérer un budget en cash notamment les gens qui ont moins de moyens qui retire au fur et à mesure du mois ce dont ils ont besoin et qui ont ainsi matériellement une vue sur leurs dépenses".

Les Belges semblent encore attachés à la monnaie physique, en 2022, une étude de la banque centrale européenne montrait que 45 pourcents des transactions effectuées par les Belges dans les points de vente physiques (hors achats sur internet donc) se faisaient encore en liquide.