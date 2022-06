De plus en plus de Belges voient le train (de nuit) comme alternative à la voiture et à l’avion

De plus en plus de Belges sont convaincus des avantages du train lorsqu’ils voyagent hors de Belgique, ressort-il jeudi d’une enquête menée par le SPF Mobilité et Transports sur les habitudes de déplacement. Le train est considéré comme le meilleur mode de transport pour se rendre à Londres ou à Paris.

L’enquête a été menée pour la première fois en ligne en mai 2020 par Ivox auprès d’un panel de 3000 répondants représentatifs de la population belge. Elle a ensuite été répétée en novembre dernier et a mis en évidence que 58% des Belges ont voyagé en dehors des frontières nationales en 2021.

Comme en 2020, plus de 60% des participants à l’enquête sont favorables à voyager en train ou train de nuit plutôt qu’en avion ou en voiture sur de longues distances afin de réduire l’impact écologique négatif.