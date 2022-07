De plus en plus de Belges renoncent gratuitement à une succession chez un notaire

L'année dernière, 44.155 Belges ont renoncé gratuitement à une succession en passant par un notaire, un nombre qui augmente d'année en année, indique dimanche la Fédération royale du notariat belge. Les héritiers évitent ainsi de devoir payer les dettes de la personne décédée.

Un héritier n'est jamais obligé d'accepter une succession et peut y renoncer gratuitement si la personne décédée laisse plus de dettes que de revenus, ou plus précisément si le montant reçu par l'héritier, après déduction de toutes les dettes, n'excède pas 5.219 euros.