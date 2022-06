De plus en plus de Belges partent à la retraite avant 65 ans, alors que l'âge légal de la pension sera bientôt fixé à 66 ans

Mais en moyenne, les ouvriers commencent à travailler à un plus jeune âge. De plus, le travail qu'ils font est physiquement plus exigeant. Il n'est donc pas illogique qu'ils prennent leur pension avant l'âge de 65 ans, souligne-t-on chez Acerta.

La moitié des indépendants aussi

Quant aux indépendants qui ont pris leur pension en 2021, un peu plus de la moitié (51,4%) n'ont pas attendu d'avoir 65 ans. Il s'agit d'une baisse de 6,3% par rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019. Pendant la crise du coronavirus, les indépendants ont été, à l'instar des travailleurs, plus nombreux à prendre leur pension anticipée, mais cette tendance semble s'être inversée, constate-t-on.

En 2019, le gouvernement fédéral a décidé de repousser l'âge légal de la pension, actuellement fixé à 65 ans, mais qui sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Or, l'étude d'Acerta montre que la tendance dans le secteur privé est inverse: de plus en plus de Belges prennent leur pension anticipée.