De plus en plus de Belges optent pour un pacte successoral : "Une procédure qui permet d’éviter des problèmes ultérieurs"

En 2022, plus de 4600 pactes successoraux ont été enregistrés en Belgique, annonce ce jeudi la fédération du notariat Fednot. Un chiffre en nette progression par rapport à 2019. La procédure permet aux familles de régler "leur succession en toute transparence". Elle a en effet un avantage, selon la fédération : "Comme les héritiers participent aux discussions, on évite les conflits familiaux, avec à la clé, plus de sérénité".

Gérer une succession, ce n’est jamais un moment agréable à passer. Elle est parfois source de tension au sein des familles. C’est par exemple le cas si les parents avaient aidé un ou plusieurs de leurs enfants, créant ainsi un déséquilibre entre héritiers. Pour éviter tout problème, mieux vaut prévoir. Et pour ce faire, Fednot recommande d’envisager le pacte successoral.