De plus en plus de Belges font leurs courses en France, l’industrie alimentaire wallonne inquiète

En 2022, les achats transfrontaliers vers l’Hexagone ont largement augmenté de 59% par rapport à 2021. En cause, des prix plus avantageux sur certains produits chez nos voisins français. Les allées des supermarchés outre-quiévrains sont donc de plus en plus fréquentées par des clients belges qui n’hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres. Attirée par ces prix plus intéressants, la clientèle belge repart souvent avec un caddie assez typique comme le note Kevin Covin, directeur d’un hypermarché à Aulnoye-Aimeries : "On retrouve énormément de crémerie. On retrouve également des liquides, que ce soit des softs ou des packs d’eau. Beaucoup d’alimentaire aussi, du produit frais. Lorsque les clients belges comparent, c’est vrai que sur la plupart des produits, ça peut passer du simple au double."