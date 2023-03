De plus en plus de Belges font leurs courses à l’étranger et la nouvelle réforme fiscale pourrait ne pas arranger les choses

Près d’un Belge sur cinq passe régulièrement la frontière pour faire ses courses, surtout en France, mais aussi aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne. En 2022, les Belges ont dépensé 543 millions d’euros en produits alimentaires et en boissons dans les magasins des pays voisins.

Selon Carole Dembour, économiste auprès de la Fédération de l’industrie alimentaire belge (FEVIA), c’est toujours la France qui est en tête des pays où les Belges vont faire leurs courses. Parmi les produits où la différence est importante se trouvent les boissons, alcoolisées et non.

Ces prix sont liés à la taxation belge : entre les accises, la taxe emballage, les taxes communales et le coût du travail, "pour une heure de travail, l’employeur belge paye 25% de plus. Tout ça s’amoncelle et fait en sorte que dans les supermarchés, les prix sont plus élevés", détaille l’économiste.