De plus en plus de Belges achètent leurs aides auditives en France

Pousser la porte d’une des grandes enseignes d’aide auditive, c’est s’apprêter à vivre un contraste saisissant. Nous l’avons vécu auprès de 3 marques bien connues (la 4e ne proposait pas de rendez-vous avant plus d’un mois) en suivant une jeune étudiante, malentendante moyenne de naissance, qui devait acquérir de nouveaux appareils.

La prise en charge débute toujours agréablement par beaucoup de bienveillance et un rapide audiogramme, un test d’audition. Le principe est rudimentaire, un casque sur les oreilles et le client fait signe de la main dès qu’il perçoit un son (grave, moyen, aigu). Les résultats sous forme de courbes colorées sont alors présentés en formule papier ou sur écran pour les mieux équipés.

Dans le cas de notre étudiante, rien de neuf : une perte d’audition moyenne qui n’alarme pas vraiment les audiologues rencontrés. On les appelle aussi des audiciens pour coller au métier plus connu d’opticien. Certains portent la blouse blanche (ils ne sont pourtant pas médecins).

Malgré une atteinte moyenne, les trois professionnels vont immédiatement proposer à notre témoin l’appareil le plus cher de la gamme. Soit des appareils Bernafon, Oticon et Resound vendus la paire entre 5300 et 5550 euros. Heureusement, une intervention INAMI entre en jeu si le modèle vendu rentre dans la liste des appareils remboursés. L’aide financière dépend de l’âge du patient avec une logique d’une moins bonne intervention passé 65 ans. Dans le cas de notre étudiante de 21 ans, elle percevra 1500 euros d’intervention. Soit tout de même une dépense personnelle entre 3800 et 4050 euros.

Pour les vendeurs, ce sont ces appareils-là qui lui conviennent, aucun autre et le déballage commercial est complet sur les avantages des modèles les plus onéreux. Intelligence artificielle embarquée et les fameux 38 canaux réglables dont nous apprendrons par la suite qu’une dizaine suffit et qu’aucun audicien ne passe son temps à régler autant de canaux.

Pour notre jeune étudiante, au budget limité, c’est la grimace. D’autant qu’elle estime ne pas avoir été convenablement interrogée sur ses habitudes de vie et sur les situations d’écoute qu’elle rencontre au quotidien. Sentiment désagréable que ces grandes marques cherchent avant tout à soigner… leur chiffre d’affaires. Les audiologues rencontrés n'étaient pas non plus toujours à l'aise avec l'exercice de la vente. Ce n'est pas leur métier de base, mais manifestement, ça l'est devenu.