De plus en plus d’opérations ne nécessitent plus une nuit à l’hôpital, une bonne nouvelle pour les patients ?

Parmi les tracas de la vie, un passage par l’hôpital n’est jamais un moment agréable à passer. Un séjour en hospitalisation n’est pas toujours de tout repos et passer une nuit en centre hospitalier, loin de chez soi, peut être désagréable pour de nombreuses personnes. En moyenne, la durée d’hospitalisation dans notre pays est de 7,94 jours en 2020, en augmentation par rapport à 2016 (7,56 jours) selon le média Le Spécialiste.

Pourtant, de nombreuses interventions peuvent faire l’objet d’une "hospitalisation de jour", c’est-à-dire une intervention ne nécessitant pas une nuitée en centre hospitalier. Il est donc possible de rentrer à l’hôpital en matinée avant d’en ressortir plus tard dans la journée, quelques heures après l’opération.

Cela était déjà possible pour de petites opérations comme l’ablation de varices, l’ablation des amygdales chez un enfant ou encore une circoncision par exemple.

Mais la mesure s’est élargie à de nouvelles interventions depuis ce 1er janvier 2023.

Au total, grâce aux techniques d’opérations moins invasives et aux avancées technologiques, ce sont 740 interventions médicales qui ne nécessiteront plus d’hospitalisation classique d’au moins une nuit.

Concrètement, deux listes sont établies par le ministère de la Santé :

La liste A regroupe 551 interventions et prestations (contre 246 auparavant) qui peuvent, mais ne doivent pas obligatoirement , être réalisées en hospitalisation de jour. Il est donc possible pour les patients de rentrer chez eux le jour de l’opération s’ils le désirent, en accord avec leur médecin en charge de leur dossier. Parmi les interventions, on y retrouve par exemple les chirurgies de la vésicule biliaire, le placement de prothèse de genoux ou de hanche ainsi que le traitement de l’appendicite.

La liste B regroupe 189 interventions et prestations (contre 145 auparavant) qui devraient, dans la mesure du possible, être réalisées en hospitalisation de jour. Pour la plupart des patients, ça sera donc un retour direct à domicile. Il est cependant possible de rester à l'hôpital pour les patients de plus de 75 ans ou souffrant d'une ou plusieurs autres maladies chroniques.

Des économies, à condition de bien se renseigner

Élargir le nombre d’interventions éligibles à l’hospitalisation de jour devrait permettre au gouvernement de réduire le coût des séjours hospitaliers. Du côté des mutuelles et des patients, ce sont les frais d’une journée d’hospitalisation et de séjour qui sont économisés (plusieurs dizaines d’euros pour le patient en fonction des situations). Rester à l’hôpital quelques heures sans y passer la nuit permet aussi de ne pas craquer pour une chambre individuelle, plus chère qu’une chambre commune.

Le retour à la maison est donc possible mais attention cependant aux soins à domiciles et aux différents frais annexes. En effet, les visites de prestataires de soins pourraient être à charge du patient et ce, en totalité ou en partie. Veillez donc à bien vous informer auprès de votre hôpital, de votre mutuelle ou de votre assurance hospitalisation.