De plus en plus d’hommes optent pour la vasectomie : une contraception définitive mal encadrée juridiquement ?

En France, cette stérilisation masculine est encadrée par une loi. Le candidat à la vasectomie doit être majeur, avoir au préalable un rendez-vous chez un psychologue et il faut 4 moins au moins entre le premier rendez-vous chez le médecin et l’intervention. Chez nous, aucun cadre légal n’existe. C’est au cas par cas en fonction du médecin.

Marc Veys se souvient de sa première entrevue avec le praticien, et où celui-ci a tenté de le faire changer d’avis : "A 36 ans, n’êtes-vous pas trop jeune, et si vous voulez refaire votre vie plus tard, ou que vous devenez veuf (..) mais j’ai tenu bon."

Pour Daniel Murillo ce n’est pas une surprise, il n’y a pas de loi. Alors le médecin peut refuser une vasectomie : "Il y a deux droits qui s’opposent, celui du patient à l’autonomie et qui peut demander ce qui lui semble bon pour lui et de l’autre, il y a la clause de conscience du praticien qui n’est pas obligé de faire n’importe quoi non plus."

Après mûre réflexion avec son conjoint, une chose est sûre en tout cas, c’est que la vasectomie reste beaucoup moins invasive et risquée que la ligature des trompes chez la femme.