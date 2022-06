De plus en plus d’entreprises investissent dans les flottes de véhicules électriques

Elles poussent comme des champignons sur les parkings des entreprises. Avec la fin du moteur thermique en Europe d’ici 2035 et la transition du parc automobile vers l’électrique, on voit apparaître de plus en plus de bornes de recharge sur les lieux de travail.

De nombreuses entreprises investissent actuellement dans les véhicules électriques, tout comme les particuliers et les travailleurs.

Ces derniers sont d’ailleurs à habiter dans un appartement sans possibilité de se recharger à domicile. Ils profitent donc des bornes disponibles au travail, même si cela demande quelques aménagements.

La transition est donc bien lancée mais encore faut-il que les constructeurs puissent répondre à la demande croissante.