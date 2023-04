Certains animaux abandonnés sont adoptés par des clients à la demande de la clinique. Et parfois par les vétérinaires eux-mêmes, car ils "craquent" comme le raconte la vétérinaire Dr Sophie Ventura de la Clinique du Château : " Un monsieur est venu avec un chiot de 5 semaines. Il était ballonné, il était malade, mais il n’avait pas de sous pour le soigner, il voulait l’euthanasier pour éviter de payer les frais vétérinaires. Du coup, je l’ai soigné et au final, je l’ai adopté. C’est le petit Gaspard." Et elle parle d’un autre cas précédent : " Et l’an dernier, une dame est arrivée complètement dépassée, elle faisait un burn-out, elle voulait mettre son Border collie dans une famille d’accueil. J’ai aussi adopté Roger." C’est de plus en plus régulier, note-t-elle. En effet, les maîtres ne savent plus payer les soins et demandent alors aux vétérinaires de s’en occuper. Une solution : " Souvent nous trouvons une famille d’accueil pour eux. "