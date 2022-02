De plus en plus d’agriculteurs se diversifient en misant sur des poulaillers mobiles

Comment augmenter la rentabilité de leur ferme ? De nombreux agriculteurs se posent aujourd’hui la question. Certaines activités sont de moins en moins intéressantes économiquement, notamment la production laitière ou encore la culture de la betterave. Une option est de se diversifier en misant par exemple sur des poulaillers mobiles. C’est le choix qu’a fait Laurence Ghaye de la ferme de l’Espinette à Beauvechain : " Nous avons une cinquantaine de poules. Notre objectif est de faire circuler le poulailler dans notre verger ou les poules se nourrissent des fruits tombés au sol, tout en nettoyant la zone dans laquelle elles peuvent gambader. "

Dans ce cas précis, la production d’œufs reste une activité secondaire mais de plus en plus d’agriculteurs l’adoptent dans un vrai souci de diversification. Quentin Triest du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne les encourage à passer le cap : " Durant de longues années, les agriculteurs ont eu tendance à se spécialiser dans les grandes cultures ou l’élevage mais aujourd’hui ils sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux petits élevages comme les cochons ou les poules pondeuses. "