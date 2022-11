"De plus belle", une comédie intense avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz

À mi-chemin entre la comédie romantique et le drame, "De plus belle" aborde un thème fort porté par Florence Foresti. Elle est touchante dans un rôle inhabituel. Si le personnage principal a été écrit et pensé pour l’humoriste, il s’inspire beaucoup de la réalisatrice elle-même : une femme avec ses inquiétudes et ses doutes qui va apprendre tout doucement à s’aimer à nouveau.

Voici l’histoire : Lucie (Florence Foresti) est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…

C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis (Mathieu Kassovitz), charmant, charmeur et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.

Au contact de Dalila (Nicole Garcia), prof de danse haute en couleur, Lucie va rapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…