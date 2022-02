De pire signature de l’intersaison à candidat MVP : l’incroyable revanche de DeMar DeRozan

Mais DeRozan et son coéquipier balayent rapidement les doutes. Depuis le début de la saison, DeMar est le véritable leader des Bulls, bien aidé par son lieutenant. L’arrière réalise tout simplement sa meilleure saison en carrière offensivement avec près de 28 points par match. Clutch à souhait dans le quatrième quart, claquant deux "buzzer beater" en l’espace de 24 heures durant le mois de janvier, DeRozan a logiquement été propulsé titulaire pour le All Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de NBA le temps d’un week-end, le 20 février prochain à Cleveland. Un honneur pour ce dernier qui n’avait plus été All-Star depuis son cruel départ de Toronto en 2018…

Longtemps sous-estimé, critiqué, DeRozan porte désormais les Bulls au sommet de la conférence Est (38V pour 21D). Plus encore, le trophée de MVP, récompensant le meilleur joueur de la saison régulière, n’est plus une utopie. Il est à présent à la table des grands et partage sa nourriture aux côtés des Giánnis Antetokoúnmpo, Nikola Jokic ou encore Joel Embiid.

Complètement inarrêtable en ce moment, DeRozan vient même de battre cette nuit un record de la légende Wilt Chamberlain, en réussissant son septième match d’affilée à 35 + points à au moins 50% de réussite. Hallucinant, incroyable, il ne lui reste plus qu’à aller chercher un titre avec les Bulls en juin prochain, afin de définitivement décoller cette étiquette de "loser magnifique".