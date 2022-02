De petites recettes sympas pour des collations "zéro déchet" à l’école : les élèves en cuisine !

Intradel a demandé à deux professionnels, Jean-Philippe Darcis, le chocolatier verviétois, et le chef Julien Lapraille de concocter 12 recettes qui sont reprises dans le magazine ; on y trouve par exemple le cake aux noix ou à l’orange, un gaspacho aux multilégumes, une barquette aux fraises, une crêpe roulée à la confiture ou encore un marbré à la banane et un gâteau aux pommes. Ces recettes sont à réaliser en famille, à la maison, avec bien entendu l’œil des parents pour les fournitures et les gestes, mais aussi dans certains cas, à l’école comme c’est le cas à l’école maternelle et primaire de Mont, sur la commune de Dison. " Ça colle vraiment bien avec notre politique d’éducation aux déchets, précise la Directrice de l’école, Christel Herman, puisque nous avions déjà lancé la campagne 'école plus propre'; on va présenter les recettes du magazine dans toute l’école puis on enchaînera avec les recettes des élèves eux-mêmes." Mais au fond, les collations produisent-elles beaucoup de déchets ? " Oui, mais on sent tout de même une prise de conscience de la part des parents et même des enfants ; de plus en plus d’enfants viennent à l’école avec des gourdes, des boîtes à tartines, on n’a pratiquement plus de sacs en plastique ou des emballages en aluminium, mais malgré tout, on a encore trop de déchets." Romane, élève de 4e primaire, est convaincue : " je pense que ce sont des recettes que je vais faire à la maison et ce seront mes collations à l’école ; il n’y aura plus de déchet, en tout cas le moins possible ; j’en avais avant, mais on a toujours essayé d’en produire moins".

Des collations originales amenées à l’école, un bel exemple d’éducation au "Zéro déchet" dès l'enfance pour autant qu’on ne les amène pas… dans un beau grand sachet plastique, évidemment.