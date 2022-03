De pestiféré à Arsenal à roi du Clasico avec le Barça : l’incroyable retour en grâce de Pierre-Emerick Aubameyang

Entre sa descente aux enfers à Arsenal et son incroyable renaissance au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang vit une saison paradoxale. Depuis son arrivée en Catalogne, l’attaquant gabonais a retrouvé le sourire qu’il avait perdu du côté de Londres. Pour le plus grand bonheur d’un Barça toujours invaincu avec son nouveau buteur.

Débarqué à Arsenal en provenance du Borussia Dortmund en janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang conquiert rapidement le cœur des Gunners. L’attaquant empile les buts et prend du galon dans le vestiaire londonien, au point d’hériter du brassard de capitaine dès sa deuxième saison en Premier League. Une saison qu’il ponctue avec la FA Cup en poche, inscrivant les deux buts de son équipe en finale face à Chelsea (victoire 2-1).

Ses performances vont pousser les dirigeants d’Arsenal à lui proposer une énorme prolongation de contrat : trois ans contre 21 millions d’euros par saison, faisant d’Aubameyang le joueur le mieux payé de Premier League. Depuis cette signature, on ne retrouvera jamais le "vrai" Aubameyang.

Toujours capitaine, le buteur se montre moins décisif et inscrit seulement dix petits buts lors de la saison 2020-2021. Et rebelote, l’histoire se répète cette saison. Aubam' connaît un passage à vide lors duquel il ne va plus trouver le chemin des filets entre le 30 octobre et le 6 décembre 2021. Il ne le sait pas encore, mais il vient de disputer son dernier match avec Arsenal le jour de la Saint-Nicolas.

Après de multiples problèmes disciplinaires, Aubam' se voit retirer le brassard de capitaine par son entraîneur Mikel Arteta et est par la suite complètement écarté d’un groupe qui vit bien, voire mieux sans lui. Le 2 février 2022, il s’engage officiellement avec le FC Barcelone après avoir été libéré de son contrat d’un commun accord avec Arsenal.