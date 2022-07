De Penelope Cruz à Cate Blanchett, pluie de stars au festival de Venise

Très attendu, "Bones and all", de l’Italien Luca Guadagnino, affiche une distribution hollywoodienne, de Timothée Chalamet à Chloë Sevigny.

La Britannique Tilda Swinton sera au générique de "The eternal daughter" de Joanna Hogg, tandis que Colin Farrell sera le protagoniste de "The banshees of Inisherin" de Martin McDonagh.

"Blonde" de Andrew Dominik, un film inspiré de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dans le rôle-titre et Adrien Brody, devrait faire tourner les têtes.

L’action militante de l’artiste photographe Nan Goldin sera au centre de "All the beauty and the bloodshed" de Laura Poitras, sur le scandale des médicaments opiacés aux Etats-Unis.

Enfin, c’est à "White noise" de Noah Baumbach, avec Adam Driver et Greta Gerwig, que reviendra l’honneur d’ouvrir la compétition vénitienne.