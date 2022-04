De passion à profession : Nicolas a fait des blattes et des cafards son métier

Nicolas collectionne, élève les blattes et les vend "certaines sont prévues pour nourrir des reptiles, d’autres sont destinées à l’ornemental donc les collectionneurs et puis je fournis aussi des blattes à des universités ou des entreprises pour leurs recherches". Ces blattes sont par exemple vendues à des entreprises qui travaillent sur des pièges à blattes à base de phéromones et les bestioles de Nicolas servent de cobaye.



Joachim fait également partie des clients du Cafarnarium. Cet assistant de l’Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech vient se fournir ici pour animer ses travaux pratiques "c’est l’occasion de trouver des espèces bien spécifiques avec des différences physiques réelles. Ici, par exemple, les mâles et femelles sont différents donc on peut aborder le dimorphisme sexuel avec les étudiants. Et puis ça évite de prélever des espèces en milieu naturel". La taille des espèces tropicales, plus grosses, permet aussi une observation plus facile.