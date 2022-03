"De pain et d’amour", l’anthologie légère de Mustafa Kör, poète national belge, traduite en français

En ce mercredi 23 mars 2022, le poète flamand d’origine turque Mustafa Kör devient officiellement le nouveau "Poète national", succédant à Carl Norac, et avant lui Els Moors, Laurence Vielle et Charles Ducal. Au cours de ses deux années de titre, Mustafa Kör aura pour mission d’écrire 12 poèmes adressés aux Belges autour de thèmes d’actualité. Et à l’occasion de cette "entrée en fonction", Adèle Molle vous propose la lecture de poèmes issus de Du pain et d’amour, une anthologie de Mustafa Kör qui vient d’être traduite et publiée chez Maestrom Revolution.

Le poète d’origine turque a grandi dans le Limbourg au milieu d’une famille de mineur. Prose, roman, récit, il maniait déjà différentes formes d’écriture avant de faire ses débuts poétiques à 40 ans. Une arrivée saluée par la critique. 6 ans plus tard le voilà poète national. C’est dans ce cadre qu’une partie de ses poèmes ont été publiés Editions Maelstrom dans leur version originale et en traduction française, réunis sous le titre Du pain et d’amour, une sorte de leitmotiv que l’on trouve d’un bout à l’autre du recueil, dans lequel on découvre une écriture pleine d’images, intuitive, et évocatrice.