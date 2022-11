De Paganini à Dante : Marc-Aurelio Zani de Ferranti en Belgique

Zani de Ferranti est né à Bologne en 1801. La musique va entrer dans sa vie à l’âge de 12 ans, après avoir entendu jouer un certain Niccolo Paganini. Impressionné par les talents de virtuosité de son compatriote le petit Marc-Aurèle se met au violon. Pourtant, à l’inverse de son illustre modèle, c’est finalement la guitare qui deviendra son instrument de prédilection. En quelques années seulement, il se sent assez confiant pour quitter son pays et tenter l’aventure à l’étranger.

Son voyage commence à Paris et se poursuit à Saint-Petersbourg, une ville qu'il devra quitter en 1824 du fait de ses opinions politiques trop prononcées. Durant trois ans, notre guitariste passera par plusieurs pays, mais en 1827, c’est finalement chez nous, à Bruxelles, qu'il s'installe et à Bruxelles il demeurera un long moment.

Dans les années 1830, le succès de Ferranti va grandissant, il est sans aucun doute le premier guitariste de cette jeune Belgique. Les concerts qu’il organise, ou ceux auxquels il participe ramènent toujours la foule consciente à la fois de l’incroyable virtuosité du musicien, mais également de la modernité de sa conception technique. Une modernité qui n’échappe d’ailleurs pas à Paganini qui n’hésitera pas à le déclarer supérieur aux autres guitaristes d’Europe. De son côté, l’indépendance belge écrit :

M. Zani de Ferranti est parvenu à chanter sur la guitare avec expression et à modifier de plusieurs manières les sons d’un instrument qui ne paraissait pouvoir en fournir que de secs et grêles : ce talent est une des raretés musicales de notre époque. Bien qu’il ne soit plus contesté ; bien qu’on applaudisse avec chaleur le feu de l’artiste, peut-être ne sait-on pas ce qu’il fallut de force dans l’organisation et de puissance pour arriver à de pareils résultats.

Le succès de Ferranti est d’ailleurs tel qu’il est nommé guitariste honoraire du Roi. Egalement poète, sa passion pour la littérature et plus particulièrement pour la poésie le pousse à remettre au jour des voies nouvelles. Ainsi le samedi 23 décembre 1837, en la salle de la loyauté, la musique de Zani de Ferranti s’accompagne de récitation de l’Enfer de Dante par Gustave Modena, auteur et traducteur.

Quelques mois plus tard, le virtuose publie son premier recueil de poésie et peu à peu le guitariste fait place au poète, au traducteur, de Lamartine notamment, et aussi au critique qui prendra d’ailleurs la plume pour défendre Berlioz, mais ça nous le verrons prochainement. D’ailleurs, aussi cocasse que cela puisse paraitre la transition de Ferranti est telle qu’en 1843, il est nommé professeur au Conservatoire de Bruxelles, mais c’est en qualité de maître de l’italien qu’il officie. Pourtant, jusque dans les années 1860, il continuera à se produire régulièrement sur scène avec son instrument, quand il ne donne pas des conférences sur Dante. Et d’ailleurs, de Dante, il publie en 1843 une édition critique de la Divine Comédie, encore consultée aujourd’hui.

Du génial virtuose à la Divine comédie, il n’y a donc finalement qu’un pas, que Ferranti aura franchi.