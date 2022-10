De nouvelles traverses sur la ligne Mons-Saint-Ghislain grâce à la super P93 d’Infrabel

Et pour poser les traverses, Infrabel a mobilisé son engin de compétition, la P93, un train long de plusieurs centaines de mètres capable d’écarter les rails, d’enlever les anciennes traverses et de poser les nouvelles tout en circulant sur la voie. Une soixantaine de cheminots accompagnent la machine, devant, à côté ou derrière. Parmi eux, Guy Demol, 62 ans et bientôt retraité, fait partie des contrôleurs de la hauteur de voies : "C’est beaucoup moins dur qu’avant. Avant, on faisait tout à la main. On plaçait 22 traverses par jour, à deux. On dormait bien après".

Des traverses plus vertes

Pour ce chantier, Infrabel utilisera des traverses en béton classique, mais aussi des traverses en béton de soufre. Fabriquées à Baudour, elles sont plus écologiques. En remplaçant le ciment par du soufre, on émet 40% de CO2 en moins. Et en fin de vie, le matériau est recyclable.

En attendant la reprise du trafic le mardi 1er novembre, les navetteurs sont invités à prendre des bus qui desservent aussi les gares de Quaregnon et Jemappes. Aux heures de pointe, certains bus sont remplis. La SNCB promet de renforcer son offre, mais peine à trouver des autocaristes. À noter que les derniers réglages concernant les travaux seront réalisés durant les week-ends de novembre ainsi que le 11 novembre.

Écoutez ci-dessous le reportage que nous avons réalisé en gare de Quaregnon :