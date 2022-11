De nouvelles têtes d’affiche pour le Graspop !

Après l’annonce de Parkway Drive en début de semaine, les organisateurs dévoilent une nouvelle tête d’affiche pour le Graspop Metal Meeting 2023 : le jeudi 15 juin, Ghost se produira en baisser de rideau sur la North Stage.

Papa Emeritus et ses Nameless Ghouls ont connu le succès dès la sortie de leur premier album, Opus Eponymous, en 2010. Depuis, le groupe satanique a sorti quatre autres albums, que l’on peut tous considérer comme des classiques du genre. La formation suédoise a également remporté le Grammy Award de la meilleure prestation metal pour Cirice et conquis le monde avec ses performances théâtrales. Rendez-vous avec le diable le jeudi 15 juin sur notre North Stage ! La vente des tickets pour le GMM 2023 débutera cette année encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être parmi les premiers informés.



En 2023 aussi, le GMM enverra du lourd durant 4 jours. Le Graspop Metal Meeting 2023 aura lieu du 15 au 18 juin inclus. Pour la 26e fois, le site du Stenehei à Dessel va trembler sur ses fondations ! Comme d’habitude, l’affiche ne proposera que les meilleurs groupes dans tous les genres : hardcore, hard rock, black metal, thrash metal, punk, metalcore et bien d’autres encore. GMM 2023 : la grand-messe du metal que les fans attendent avec beaucoup d’impatience.

On sait déjà que Slipknot, Def Leppard et Motley Crue seront aussi à l’affiche.

