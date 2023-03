De nouvelles souches gustatives repérées dans l’œsophage, une découverte inattendue

Un groupe de recherche de l’IRIBHM (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et moléculaire) de l’ULB a fait une découverte tout à fait surprenante. Les chercheurs s’intéressaient au cancer de l’œsophage en étudiant cet organe sur des souris. Ils voulaient déterminer et comprendre comment certaines cellules présentes dans cet organe donnent naissance à des cancers alors que d’autres non.

Au travers de leurs recherches, ils ont observé qu’il y avait des cellules qu’ils ne connaissaient pas, qu’ils n’avaient pas identifié. Ces cellules sont situées tout en haut de l’œsophage. Les scientifiques ont pu alors découvrir qu’il s’agissait de bourgeons gustatifs, ce qui n’avait jamais été caractérisé dans cette zone.

Connus pour leur présence sur la langue afin de percevoir les différents goûts, les bourgeons gustatifs œsophagiens n’ont jusqu’ici jamais été observés. Une grande découverte dans l’avancée scientifique selon Benjamin Beck, chercheur qualifié au FNRS : "Autant au niveau de la langue, ça, c’était assez bien connu, mais au niveau du haut de l’œsophage, ça c’est assez nouveau".