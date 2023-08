De nouvelles règles sur internet : tout savoir sur le nouveau Digital Service Act (DSA)

Les plateformes doivent notamment proposer aux internautes un outil pour signaler facilement les contenus illicites (tels que définis par les législations nationales ou des textes européens), puis les retirer rapidement. Elles doivent se soumettre à un audit annuel indépendant pour vérifier qu’elles remplissent bien leurs obligations.

Tout ne va pas changer du jour au lendemain sur le Net, car si la législation sur les services numériques (DSA) vise à encourager la suppression des contenus illicites, les contenus préjudiciables licites (désinformation, canulars, manipulation…) eux, ne sont pas concernés au même plan. Le texte a pour but de limiter leur propagation non par leur suppression, qui serait contraire à la liberté d’expression, mais en exigeant des plateformes qu’elles revoient les mécanismes (algorithmes) permettant leur amplification. Ces contenus préjudiciables font également l’objet aujourd’hui d’une régulation européenne non contraignante, notamment via le code de bonnes pratiques contre la désinformation, signé par plusieurs grandes entreprises du numérique.

Côté publicité, cependant des avancées majeures, le DSA interdit de cibler les mineurs ou de publier des annonces basées sur des données sensibles (religion, orientation sexuelle, choix politiques, santé, etc.).

Et, les sites marchands doivent pouvoir tracer les vendeurs, pour réduire les fraudes.

Les pièges à utilisateurs, qui conduisent notamment les internautes à effectuer des actions non souhaitées sur un site au bénéfice de ce dernier, sont interdits.

Des messages d'avertissement

Vous allez donc voir apparaître des messages d’avertissements sur vos écrans de portables ou sur votre ordinateur dans les prochaines heures, jours ou semaine pour vous informer des modifications en cours. Mais on ne le rappelle jamais assez, seule une solide éducation aux médias permettra aux utilisateurs de s’en sortir dans la jungle du web.

Plusieurs géants du web ont déjà annoncé des changements :

Les usagers de Facebook et d’Instagram (Meta) en Europe auront désormais la possibilité de voir des types de contenus non basés sur le "profilage" à l’inverse de la sélection automatique déterminée par algorithme selon les intérêts présumés de l’internaute ou promouvant des contenus viraux. "Nous donnons maintenant à notre communauté européenne la possibilité de voir et découvrir dans les Reels (vidéos courtes, ndlr), Stories, Search et autres parties de Facebook et d’Instagram des contenus qui ne sont pas classés par Meta" selon ses systèmes automatiques, a déclaré Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta. "Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir uniquement les Stories et les Reels des personnes qu’ils suivent, classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien", a-t-il expliqué dans une note de blog.

Meta avait déjà consenti aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram un contrôle accru sur la façon dont sont sélectionnés et affichés les contenus apparaissant sur leur fil principal, mais les nouveaux changements vont plus loin. Meta, maison mère de Facebook et Instagram, dit avoir recruté 1000 personnes pour la mise en œuvre du DSA.

Le géant californien s’est aussi engagé à référencer et archiver toutes les publicités ciblant des internautes dans l’UE et divulguer les paramètres utilisés pour le ciblage (âge, genre, localisation…). Enfin, Meta fournira davantage de détails sur la manière dont fonctionnent les systèmes d’intelligence artificielle auxquels il recourt pour le classement des contenus sur ses plateformes.

Google a aussi promis de fournir plus d’informations sur la façon dont sont modérés les contenus sur ses services, et de permettre l’accès des chercheurs à davantage de données. Google s’est engagé jeudi à fournir plus d’informations dans son "Centre de transparence publicitaire" sur la façon dont fonctionne le ciblage des annonces.

Le site de voyage néerlandais Booking.com, a également annoncé la création d’un "annuaire" recensant les publicités qui apparaissent sur son site.

De façon similaire, le réseau social chinois TikTok a annoncé début août modifier son fonctionnement dans un communiqué pour permettre aux utilisateurs de désactiver l’affichage automatique des contenus déterminé par algorithme. C'est cette fonctionnalité qui est souvent jugée addictive ou intrusive par les observateurs. Depuis plusieurs mois, l’application chinoise de partage de vidéos est frappée d’interdiction pour le personnel de plusieurs gouvernements d’Europe ainsi que des principales institutions de l’UE. Des restrictions instaurées en raison de craintes sur la sécurité des données.

Amazone et Zalando conteste le DSA

Les sites d’e-commerce Amazon et Zalando, ont quant à eux déposé des recours devant la justice européenne pour contester la mise en œuvre de cette loi, estimant qu’ils ne remplissaient pas les critères pour y être assujettis. "Les règles s’appliquent toutefois aussi à eux en attendant une décision de justice, à l’exception d’une disposition du DSA sur la transparence de la publicité pour Amazon", indique-t-on à la Commission européenne.

Le respect des règles par le réseau social X (anciennement Twitter) sera scruté, en raison des nombreuses transformations controversées opérées par son patron Elon Musk. Depuis que Twitter a été repris par Elon Musk en 2022, l’Union Européenne (UE) entretient des relations tendues avec cette entreprise. De plus,le réseau s’est retiré du code de bonne conduite de l’UE, en mai dernier. Le propriétaire Elon Musk a assuré vendredi que ce réseau social "travaille dur" pour se conformer au règlement européen qui impose des obligations renforcées aux géants du net contre les contenus illégaux et la désinformation.

D’une façon générale, la plupart des changements induits par cette législation ne seront pas visibles immédiatement par l’utilisateur, nombre d’entre eux s’opérant en coulisses, au sein des entreprises concernées. Les plus petites plateformes et moteurs de recherche seront quant à eux contrôlés par les organes de surveillance nationaux. Les États membres ont jusqu’au 17 février 2024 pour avoir créé leurs instances. Les autres acteurs du marché devront donc être en conformité à cette date.